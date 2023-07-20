Про це розповів командир взводу снайперів "Привиди" Олександр на позивний "Привид", пише Politeka.net.

«Тактика в них як і була, оборонна. Там дуже ефективна оборона. Є зміни деякі…», - повідомив український захисник.

Командир взводу снайперів зазначив, що володіє більшою кількість інформації, але на даний час не може її озвучити і підкреслив, що зміни в тактиці росіян на користь ЗСУ.

«Я думаю, що прийде час і деякі наші впливові керівники озвучать її. Вона на нашу користь шляхом великих втрат для них і, на жаль, для нас вона також має неприємні аспекти…», - підкреслив снайпер.

Додамо, у свою чергу аналітики американского Інституту вивчення віійни зазначають, що росіяни відступають на Запорізькому напрямку та на південь від Бахмута на Донбасі без можливості повернути втрачені позиції, бо немає підкріплення та ротацій у близький тил.

"Загрожує серйозними наслідками для всього російського угруповання в цьому районі. ЗСУ 19 липня вели контрнаступ як мінімум на трьох ділянках фронту. Усюди досягли успіхів. На кадрах із геолокацією видно, що ЗСУ просунулися вперед біля Андріївки в 10 км на південний захід від Бахмута", – йдеться у зведенні ISW.

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