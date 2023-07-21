Валерию Залужному поручено подготовить комплекс действий по продолжению работы «зернового коридора», пишет Politeka.net.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ставка. Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова.
Главкому Залужному, командующему Неижпапи и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы «зернового коридора». МИД – выработать аналогичные дипломатические шаги…», - объявил Зеленский свои поручения.
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Также известно, что Валерий Залужный сообщил об актуальной ситуации на поле боя. Также об этом доложили командующие Сырский и Тарнавский. В частности, Залужный, Сырский и Тарнавский доложили «относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу».
Ранее Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный рассказал об оперативной обстановке на фронте.
«На нескольких направлениях есть успехи. Наши воины – Герои», - подчеркнул Залужный.
Напомним, днем 21 июля враг в очередной раз атаковал Одесскую область. Под ударом оказался Белгород-Днестровский район.
«Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения», – сообщали в Одесской ОВА.
Добавим, ранее стало известно об еще одном необычном подарке, сделанном в честь юбилея Валерия Залужного.
Также сообщалось, как Валерий Залужный выглядел до полномасштабного военного вторжения.
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Также сообщалось, что у обиженного Путина новый циничный план.