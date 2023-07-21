Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил приказ после вражеских атак на Одесскую и Николаевскую области.

Валерию Залужному поручено подготовить комплекс действий по продолжению работы «зернового коридора», пишет Politeka.net.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ставка. Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова.

Главкому Залужному, командующему Неижпапи и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы «зернового коридора». МИД – выработать аналогичные дипломатические шаги…», - объявил Зеленский свои поручения.

Также известно, что Валерий Залужный сообщил об актуальной ситуации на поле боя. Также об этом доложили командующие Сырский и Тарнавский. В частности, Залужный, Сырский и Тарнавский доложили «относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу».

Ранее Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный рассказал об оперативной обстановке на фронте.

«На нескольких направлениях есть успехи. Наши воины – Герои», - подчеркнул Залужный.

Напомним, днем ​​21 июля враг в очередной раз атаковал Одесскую область. Под ударом оказался Белгород-Днестровский район.

«Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения», – сообщали в Одесской ОВА.

Добавим, ранее стало известно об еще одном необычном подарке, сделанном в честь юбилея Валерия Залужного.

Также сообщалось, как Валерий Залужный выглядел до полномасштабного военного вторжения.

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