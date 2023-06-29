На Головнокомандувача ЗСУ валерія Залужного чекає унікальний подарунок, про який він навіть не здогадується.

Валерій Залужний зовсім скоро, а саме 8 липня, буде святкувати день народження.

У цьому році Головнокомандувачу ЗСУ буде 50 років.

Звісно, з приводу ювілея на Залужного чекає багато подарунків, але серед них буде по-справжньому особливий.

Так, волинянин Юрій Семенюк із селища Люблинець, що біля Ковеля, власноруч створив портрет українського козака.

Семенюк виклав його із сірників, йдеться у сюжеті 12 Каналу.

Цей козак – уособлення Валерія Залужного, а він – кожного українського воїна, який виборює перемогу своїй державі.

Портрет козака поки що у квартирі майстра, але вже за склом і в рамці. Портрет козака – вже 29-й сірниковий твір Юрія, на нього пішло 70 тисяч сірників.

В ньому 35 кольорів, серед яких переважають жовтий і синій.

«Якщо вдасться втілити, буду радий такий, що… Це буде щось для мене», - намагається підібрати слова майстер, щоб описати емоції, якщо Валерію Залужному вдасться передати цей подарунок.

Картину, присвячену Залужному, освятив місцевий священник. В храмі, до речі, є також ікони, які створив Юрій Семенюк.

Коментуючи витвір мистецтва, створений до ювілея Валерія Залужного, користувачі соцмереж висловлюють майстру своє захоплення.

«Це дар Божий, дуже гарно!»,

«Бог подарував талант, благослови Боже»,

«Дуже гарно, браво!», «Дуже гарно,хай береже Вас і наших воєнів сила Господня», «Дуже гарно і талановито!Здоров‘я міцного майстру!», - коментують українці.

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