Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что значат удары по Крымскому мосту и когда ждать ВСУ в Крыму. Об этом специалист высказался на "Фабрике новостей".

"Теоретически да, можно так сказать, но до поля боя в Крыму еще не одна неделя и не один месяц. Нужно понимать, что это все таки операции, которые направлены на уменьшение логистического потенциала врага. То есть, мы выискиваем те объекты, которые можно достать, это раз. Во-вторых, те объекты, которые сейчас являются более всего актуальными с точки зрения и с них очевидно идет обеспечение российской группировки войск, которое противостоит нам на юге, возможно и на востоке", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в таком случае логично, чтобы уменьшать логистический потенциал российских войск, который враг может использовать, свое превосходство в артиллерии и в других средствах. Поэтому мы используем те возможности, которые позволяют нанести существенный ущерб россиянам. И для того, чтобы говорить о какой-то подготовке по образованию плацдарма в Крыму, нам нужно уменьшить российский потенциал в артиллерии для начала и это та задача, которая сейчас исполняется.

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