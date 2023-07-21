Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал, что происходит в Бахмуте. Об этом специалист рассказал специалист в "Фабрике новостей".

"Да, они действительно находятся в полуокружении, у них такое состояние сохраняется, но их там еще много на это направлении. И поэтому наши силы с боями, уничтожают их позиции укрепленные. Плюс мы же понимаем, что на сегодняшний день нам нужно выполнять задачи по сдерживанию врага на Купянско-Лиманском направлении. И мы не можем применить все силы, которые у на есть на сегодняшний день на востоке для прорыва в районе Бахмута. То что говорит генерал Сырский, кстати, который демонстрирует неплохие результаты. Потому что так переломить ситуацию, когда украинские войска были под угрозой окружения еще зимой и весной, когда под Бахмутом было уже опасно", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что благодаря действиям ВСУ удалось переломить момент и разжать клещи, которые там образовались - это действительно мастерство. Я бы считал слова Сырского, который готов освободить город с наименьшими потерями, что ели бы нам еще немножко ресурса на востоке, мы бы уже сейчас освободили бы город от россиян.

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