У ВСУ есть еще одна важная стратегическая цель, которую следует регулярно поражать, считает военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Как известно, недавно неизвестный беспилотник атаковал российский аэродром в Рязанской области, ведь он имеет ключевое значение для оккупантов.

На этом аэродроме базируется учебный центр и авиация дальнего действия, включая самолеты Ту-22М3. Именно с помощью этих бомбардировщиков российские оккупанты выполняют ракетные удары с применением ракет по нашим городам.

Поэтому наиболее эффективным подходом является уничтожение данных ракет на этом аэродроме до их использования, считает Свитан.

"Это важный для них аэродром. У них там есть специальная инженерная служба, которая заправляет ракеты. Еще там размещено достаточное количество этих ракет. Это – один из основных аэродромов, по которому нужно наносить удары" - делится эксперт.

Также эксперт добавил, ВСУ начали применять на поле боя кассетные боеприпасы, предоставленные США, против российских сил на юго-востоке. С помощью этих боеприпасов украинские защитники пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск. И вот это применение кассетных боеприпасов оценивается как очень успешное.

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