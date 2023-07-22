Пишет в своем блоге австрийский военный аналитик Том Купер.

Он пишет что несмотря на медленное продвижение войска России несут большие потери чем ВСУ. В качестве примера бои в которых принимает участие 3-я ОШБр.

«Ее «продвижение» является «чрезвычайно медленным». «Но»: российские потери огромны, тогда как 3-я ОШБр почти их не понесет. Вот на очередном видео – один из последних примеров: 12 часов рейда, 40 погибших россиян, собственных потерь нет. Не заблуждайтесь: это дается очень тяжело. Не только каждый из привлеченных командиров, но все привлеченные войска должны быть полностью сосредоточены в течение 12 часов, и каждый раз делать все правильно. А местное российское командование (дважды перелицованная 72-я мотострелковая бригада, между тем «заново наполненная» осужденными «Шторм-Z») вообще не справляется.

На самом деле ситуация безнадежна в той мере, когда ВСРФ перестали поддерживать ее артиллерией: это просто накачка человеческим мясом замены на позиции. Конечно, это замена потерь и, похоже, «удержание» позиций, но на самом деле: украинцы потом «заезжают», уничтожают их, а потом уходят…», - пишет Купер.

Он рассказывает о том, как «где-то на прошлой неделе» 28-я бригада ВСУ впервые совершила диверсионную атаку на россиян в Курдюмовке — чтобы отвлечь их от своей фактической цели — а затем пересекла канал Северский Донец-Донбасс, обезопасив большую часть двух лесополос, простирающихся в направлении вблизи.

“Это название вряд ли о чем-то вам говорит, но: это село, расположенное на последней дороге с твердым покрытием Клищиевки: путь поставки для боевых действий в том селе. Возможно, штурм 28 был остановлен минными полями и русской артиллерией и бойцы не дотянули до Андреевки, а масса знатоков карты боевых действий решила, что все это не стоит их внимания. Соответственно, вряд ли кто-то «провел линию», что указывает на украинский плацдарм на западной стороне канала к северу от этого села», – пишет эксперт.

Он пишет, что линия фронта постоянно меняется. Так же и в случае этой атаки 28-й бригады.

“Через несколько часов после того, как бригада достигла своих новых позиций к западу от Андреевки — собственно, пока ее войска еще были заняты «зачисткой» захваченных российских позиций — ВСРФ контратаковали почти всем, что имели под рукой. Это включало подразделения 83-й бригады ВДВ при поддержке Т-90 из 80-го танкового полка. Да, конечно, эти два подразделения были перелицованы мобиками, как и многие другие, но это не БАРС и не сорокалетние (или старшие) ребята с избыточным весом, а младшие, лучше обученные, относительно хорошие войска. Однако все их контратаки были отражены с большими потерями», – пишет Купер.

Он пишет, что фронт очень динамично меняется. Почти все подразделения двигаются каждые несколько часов, по крайней мере, раз в сутки.

“Кроме того, менее 5% боевых действий фиксируют на фото или видео, и есть очень мало людей, которые действительно могут их интерпретировать. Поэтому любое настаивание на «дайте этому видеодоказательство», а также делать выводы именно на таких «доказательствах» вводит в заблуждение, ведь ситуация постоянно меняется. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что войны не являются ни линейными, ни статическими, а всегда мешанином постоянного террора и хаоса”, - заключает эксперт.

Как писала ранее Politeka, у россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу.

Также Politeka сообщала, что веселая осень обеспечена: ВСУ усиливают удары по Крыму, назван новый план разгрома оккупантов.