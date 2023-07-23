Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт быстрого завтрака. В частности, кулинар предложил рецепт полезных овсяных блинчиков с добавлением банана. При этом вам не нужна ни мука, ни сахар.

Евгений Клопотенко

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уверен, что стоит попробовать овсянку в новом образе – приготовить из нее блины, отказавшись от муки. Овсяные блины прекрасно сочетаются с любимыми начинками, а добавив банан в тесто, можно избавиться и от сахара. Таким образом, "Мастер Шеф" Клопотенко утверждает, мы получаем идеальный, вкусный и полезный завтрак.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты, которые вам будут нужны для приготовления овсяных блинчиков:

  • 16 ст.л. овсянки
  • 4 яйца
  • 4 банана
  • ½ ч.л. соли
  • 2 ст.л. масла +для жарки смазать сковороду

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"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что для приготовления этих вкусных и полезных овсяных блинчиков возьмите 16 столовых ложек овсянки, разбейте 4 яйца и порежьте на произвольные кусочки 4 очищенных банана.

Добавьте ½ чайной ложки соли, 2 столовых ложки масла и взбейте в блендере до однородности. Оставьте смесь настояться в течение 10-15 минут. Разогрейте сковороду, добавляя небольшое количество растительного масла. Обжаривайте блины по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Как советует "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, подавайте блины горячими со сметаной, ягодами или дополнительными несколькими кусочками банана сверху. Это вкусный и сытный завтрак, который ошеломит вкусом!

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Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.