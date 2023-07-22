Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан указал, что стоимость одной ракеты "Оникс" превышает миллион долларов, а их количество ограничено у рф. Из-за этого россия не сможет длительное время применять "Ониксы" в атаках.

Остатки ракет "Оникс" в распоряжении оккупантов постепенно иссякают, и они используют их совместно с ракетами "Калибр" для нападений на портовую инфраструктуру в Одесской области, делится эксперт.

Ракеты данного типа предназначены для поражения вражеских кораблей, поэтому ее использование в обширных атаках ограничено. Вместо этого российские вооруженные силы сконцентрировались на применении ракет "Калибр". Эти ракеты сложно перехватить системам противовоздушной обороны при низком летном уровне, что делает их эффективным оружием при атаках из моря на портовую инфраструктуру, считает Свитан.

"Пытаются сейчас добить зерновые терминалы, как бы показывая, что отказываются от дальнейшей зерновой сделки" - добавляет эксперт.

Также, по его словам, поставка в Украину кассетных боеприпасов – это очень хорошая новость. Однако, как отмечает эксперт, у этого оружия есть некая особенность – ним можно поражать только определенные участки на фронте.

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