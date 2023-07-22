Военный экспер Олег Жданов провел анализ ключевых событий, произошедших в Украине и мире за последние сутки. Он обратил внимание на несколько важных моментов, также затронул вопрос зерновой сделки и ситуации в Черном море.

«В Черном море сейчас состояние войны. Война переносится с суши на море, рф уже объявила все идущие корабли в украинские порты своей целью. А страны, от которых идут эти корабли, автоматически по мнению россии, будут считаться участниками войны. В свою очередь у нас могут заявить, что любые плавательные средства, которые окажутся в портах оккупированных территорий будут нашей целью и это законно.

При этом никакие гражданские суда силы обороны Украины атаковать не будут. Но и гоняться за сухогрузами естественно никто не будет. Фактически ведь рф сама отменила международное право в международных водах. У нас тоже бездействовать не будут, надеемся, желающих заходить в порты оккупированных городов будет меньше», - делится эксперт.

Известно, что сейчас на фронте оккупанты активизировали авиацию, очень много там работает дронов.

"И там естественно артиллерия, которую они накопили, боеприпасов подвезли, там достаточное количество. Они пытаются выносить наши позиции за счет дистанционных методов воздействия" - рассказывал эксперт.

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