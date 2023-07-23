Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник прокомментировал сообщения о том, что российские оккупанты подготовили мощное большое наступление на Купянско-Лиманском направлении.

По словам эксперта, Купянско-Лиманское направление напрямую привязано к Бахмуту. Поскольку в районе Бахмута мы доходим до точки так называемого оперативного окружения, оккупанты пытаются отвлечь наши силы.

"Для того, чтобы отвлечь наши силы и средства от Бахмута, а это удобнее всего делать на Купянском направлении, они там и концентрируют какие-то определенные силы и средства. Я бы несколько снизил эту тональность, что неизвестно что они там сгруппировали, каких-то там 900 танков. Ну, это на самом деле не серьезно, потому что всего по линии разграничения на 1400 км у них есть в пределах 1600-1800 рабочих машин, больше нет, и не может такого быть, что большую половину сконцентрировали на небольшом отрезке фронта", — заявил Петр Черник.

Эксперт также подчеркнул, что это информационно-психологическая операция врага.

"Они каким-то таким образом могут пробовать на нас давить, чтобы опять же сделать наши большие глаза на страшном месте. Самое главное, что сейчас нам всем нужно, всего две вещи: здравый смысл и терпение. Вооруженные силы Украины показали, что они справились с более сильным шквальным наступлением на Бахмуте, справятся и на Лимано-Купянском направлении", — добавил Петр Черник.

Последние новости Украины:

"Вагнеровцев" могут использовать для провокаций на границе с Украиной.

Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.

Кроме того, Politeka.net писала о конфликте Путина и Лукашенко.