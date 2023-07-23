Путин очень мстительный человек, именно мстительный в себе, так что предательство Пригожина он просто так не спустит на тормозах. Скорее всего Пригожин сейчас в Беларуси и не на самых лучших позициях, но то что его отпустили, это скорее всего временно. Путин будет мстить. В то же время, и самому Путину нужно ходить и оглядываться, потому что среди элит назревает недовольство его режимом, и кто-то возможно захочет его убрать.
Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал военный и политический эксперт Виктор Ягун.
По его словам, мстительность Путина берет свое начало еще с советских времен и его службы в КГБ. Тогда очень не любили предателей, которые переходили на сторону западных спецслужб, их отлавливали и ликвидировали.
"Есть даже интервью Путина, где он четко говорит, что больше всего в жизни не любит предательство. На самом деле он очень мстительный человек, он очень такой в себе мстительный. И он просто так предательство действительно не прощает. Это надо понимать. Даже при всем желании сделать вид, что все нормально, что уже ничего не происходит, Пригожину действительно нужно ходить и оглядываться", - говорит Виктор Ягун.
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При этом эксперт отмечает, что и самому Путину нужно ходить и оглядываться, потому есть те, кто недоволен его режимом.
"Потому он уже столько имеет врагов, в том числе и в ближайшем окружении. Столько сделал уже всяких ошибок за последние месяцы. Потому ситуация здесь такая, двоякая – кто кого быстрее", - говорит эксперт.
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