Недавно на вооружение ВСУ поступили кассетные боеприпасы от американских партнеров. Вооруженные силы Украины уже начали успешно их использовать, поражая легкобронированную технику и живую силу врага. Конечно, такое оружие не заменит авиацию или дальнобойные ракеты, но это серьезный шаг вперед в этой войне.

Об этом в эфире "Факты ICTV" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, кассетные боеприпасы, это действительно очень серьезное оружие, которое хорошо подходит для большего поражения врага – как живой силы, так и техники.

"Это действительно серьезный шаг вперед. Скажем футбольное поле или лесополоса, там есть несколько единиц техники и усиленный механизированный взвод из 30-40 человек. Чтобы засыпать это все обычными снарядами нужно 30-40 залпов. Один штатный боеприпас стоит в пределах одной тысячи долларов или можно использовать высокоточные эскалибуры, которые гарантированно достигают цели, однако один эскалибур – это 120-170 тысяч долларов. Это задание выполняют всего несколько кассетных боеприпасов, которые стоит несколько тысяч долларов один", - объяснил Петр Черник.

По его словам, кассетный боеприпас на высоте 20-30 м разлагается на 72 субэлемента со взрывчаткой, каждый весит в пределах 200 г и полностью это условное футбольное поле засевает взрывами. Такие снаряды покрывают большую площадь, а значит уничтожают больше живой силы и техники врага. В то же время, как отмечает эксперт, кассетные боеприпасы существенно не повлияют на ход войны, для этого нужна авиация и дальнобойные ракеты.

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