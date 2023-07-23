Украина вошла в третью стадию индустриальной войны. Это значит, что сейчас Вооруженные силы Украины работают на то, чтобы истощить ресурсы врага по всем направлениям. К слову, именно кассетные боеприпасы, которые поставляют американские партнеры, очень нам в этом помогут.

Об этом в эфире "Факты ICTV" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, украинские защитники показали невероятные результаты по уничтожению вражеской артиллерии. Индустриальная война именно такую работу среди прочего и включает.

"Мы в третьей стадии индустриальной войны. Что такое третья стадия классической индустриальной войны? Это перемалывание врага. И вот в этой части, скажем по артиллерии за прошлый месяц мы показали невероятные показатели – 688 стволов. Штатная бригада – это 72 ствола, то есть почти 10 бригад. А мы понимаем, что страдает не только ствол, но артиллеристы, а это тоже очень весит. Уже по факту, на эту минуту 66 реактивных систем залпового огня уничтожено. Думаю, за июль месяц будем иметь новый рекорд", - говорит Петри Черник.

По его словам, именно кассетные боеприпасы призваны эти рекорды поднимать. И так шаг за шагом, шаг за шагом, рано поздно мы дойдем до точки надлома. При этом эксперт отметил, что у западных партнеров, которые поддерживают Украины, военных ресурсов побольше, чем у России.

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