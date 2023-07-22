Кассетные боеприпасы, которые поставляют Украине американские партнеры, очень эффективны для борьбы с пехотой противника и легко бронированной техникой. При этом такой вид оружия может применяться как в обороне, так и наступлении. Как оказалось, Украина не подписывала конвенцию, которая запрещает использовать кассетные боеприпасы, так что их применение на фронте вполне соответствует правилам ведения войны.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, если ВСУ стоят в обороне, то для поражения открыто расположенной пехоты врага лучше средства не найдешь. Это либо картечь снаряды с убойными элементами, но ВСУ их не применяет согласно соответственной конвенции, либо кассетные боеприпасы, которые нам позволены.

"Если противник в обороне, а мы в наступлении, то кассеткой очень удобно накрывать позиции-опорники. Потому что степень проникновения и зона сплошного поражения одномоментная. Зона сплошного поражения, которая накрывает весь опорник, действует очень эффективно причем и как физически, то есть нанося огневое поражение – ранения или уничтожения вражеской пехоты – так и морально-психологически. После таких ударов мы иногда наблюдаем, что противник снимается с позиции и отходит, что было уже на отдельных участках фронта увидено нами на практике", - рассказал Олег Жданов.

При этом он отметил, что мировое сообщество выступило против применения Украиной кассетных боеприпасов, тогда как Российская Федерация с первого дня применяет такое оружие, причем в основном, в большинстве своем по гражданскому населению.

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