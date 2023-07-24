На днях состоялась мощная атака по Крымскому мосту. Пока что этот ненужный объект не рухнул полностью, но это только вопрос времени, когда это случится. Ответственность за атаку украинское командование на себя не взяло, однако намеки были. При этом в России началась настоящая истерика, посыпались угрозы и приказы Путина защитить этот важный для них стратегический объект и символ его сласти.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал израильский военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, все попытки РФ уберечь Крымский мост не имеют смысла, потому что в любой обороне всегда можно найти уязвимость. И рано или поздно у Украины появятся средства, которые достанут мост и уничтожает его, а некоторые из них есть уже сейчас.

"То, что рано или поздно у вас появятся технические возможности для того, чтобы нанести поражение Крымскому мосту, для меня это было совершенно очевидно. И я рискну утверждать, что подобные возможности появились у вас не вчера, и не позавчера, а может быть несколько месяцев назад. И ваше командование ожидало того момента, который по мнению вашего командования будет наиболее удачным и своевременным для того, чтобы вывести из игры ту стратегическую транспортную артерию", - говорит эксперт.

По словам Григория Тамара, эта операция не была успешно на все 100%, однако ее успешность составляет 70-80%, а это очень неплохо. При этом эксперт уверен, что подобные операции будут проводится и дальше. Также он отметил "креативность" решений военно-политического руководства страны.

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