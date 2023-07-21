Любое уничтожение логистических цепочек, уничтожение или повреждение Крымского моста идет на пользу Вооруженным силам Украины и может в корне поменять ситуацию на фронте. После второго серьезного удара по Крымскому мосту, есть возможность предсказать, что логистика будет значительно ухудшена.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, частично оккупанты смогут компенсировать логистику за счет железной дороги. Однако напомнил, что тем железная дорога на этом мосту не предполагает значительной нагрузки.

"Значительная нагрузка, 30% обеспечения южной группировки войск, которые находятся сейчас в оккупированных Запорожской и Херсонской областях, обеспечивается через Крым, это раз. Во-вторых, ну не 100 там, а 99% обеспечение всей группировки, которая находится в самом Крыму. А это огромная группировка, плюс гражданское население, русские там какие-то там чиновники, правоохранители, их семьи, это все ну миллионы. Их нужно чем-то обеспечивать", - говорит Виктор Ягун.

Он отметил, что оккупанты смогут сейчас использовать автотранспорт, однако атака на Крымский мост – это достаточно существенное влияние на логистику врага.

"И я надеюсь, что это повлияет и на ситуацию на фронте. Надо упомянуть, что перед освобождением Херсона произошла такая же ситуация с Крымским мостом, в октябре прошлого года", - добавил эксперт.

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