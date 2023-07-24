Месяц назад глава ЧВК "Вагнер" Пригожин, который воевал под Бахмутом, вместе со своим войском отправился маршем на Москву. Его мятеж захлебнулся на подступах к Москве, все быстро замяли и вроде как спустили на тормозах. Однако, как оказалось, этот путч стал началом многих процессов внутри России.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал эксперт по вопросам международной политики, политолог Рамиз Юнус.

По его словам, пригожинский мятеж еще не закончился, сейчас внутри России начались серьезные разборки.

"Он еще не завершился, там внутри идут большие такие разборки. Это не последний случай, и даже не первый. Просто стараются сегодня это все в публичной плоскости не выплескивать. Это же все тоже случайно вышло в публичную плоскость. И вот то, что произошло с этим преступником, который сбивал самолет полковником ФСБ, так называемым министром обороны там на Донбассе, когда он вот принимал участие в 2014 году. И я так думаю, что это стало возможным после вот мятежа Пригожина", - говорит Рамиз Юнус об аресте Гиркина.

По его словам, в России началось завинчивание гаек, а между спецслужбами внутри страны идет противоборство.

"До сегодняшнего дня его не трогали. Значит не было необходимости, вот или может быть риск был какой-то, а сегодня может быть уже есть уверенность, что можно это делать. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Но в любом случае, это хорошая тема для вас, чтобы посмотреть и брать пример, чего нельзя допускать", - говорит политолог.

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