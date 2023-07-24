Украинские военные атакуют логистику и пути обеспечения южной группировки российских войск в Крыму.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, решить вопрос возвращения Крыма в состав Украины по дипломатическому пути не получится, поэтому ВСУ определило своей главной целью военные базы и склады с боеприпасами на оккупированном полуострове.

"После того, как генералу Залужному это скорее всего надоело, на прошлой неделе он это озвучил о том, что без вариантов, что Крым только военным путем, и с понедельника началась работа по военным объектам в Крыму. Причем разными средствами поражения. Сейчас приблизительно понятно, что это беспомощники, хотя это могут быть и нам, ракеты. мы давно ждали, с увеличенной дальностью. Так они могут доходить до любой точки Крыма. Пусть небольшие там, по 150 кг взрывчатки, но они выполняют свое боевое задание", - рассказал Роман Свитан.

Напомним, последние несколько недель участились огневые атаки на крымский полуостров. ВСУ прицельно избивают по военным базам и составам кафиров в Крыму, усложняя их логистику и обеспечение южной группировки российских войск военными грузами. Это происходит на фоне недавнего заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который сказал, что Крым будет уволен военным путем.

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