Украинские военные атакуют логистику и пути обеспечения южной группировки российских войск в Крыму.
Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, решить вопрос возвращения Крыма в состав Украины по дипломатическому пути не получится, поэтому ВСУ определило своей главной целью военные базы и склады с боеприпасами на оккупированном полуострове.
"После того, как генералу Залужному это скорее всего надоело, на прошлой неделе он это озвучил о том, что без вариантов, что Крым только военным путем, и с понедельника началась работа по военным объектам в Крыму. Причем разными средствами поражения. Сейчас приблизительно понятно, что это беспомощники, хотя это могут быть и нам, ракеты. мы давно ждали, с увеличенной дальностью. Так они могут доходить до любой точки Крыма. Пусть небольшие там, по 150 кг взрывчатки, но они выполняют свое боевое задание", - рассказал Роман Свитан.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Нафтогаз" сообщил, почему нет показаний в платежке: "Обращаем внимание…."
Самая большая угроза на Юге: россияне контратакуют на Бердянском направлении, ситуация только усугубляется
Много жертв и пострадавших: враг ударил кассетными боеприпасами по гуманитарному штабу, детали обстрелов
Оборвалась жизнь знаменитого певца: Потап поделился с украинцами трагической новостью
Напомним, последние несколько недель участились огневые атаки на крымский полуостров. ВСУ прицельно избивают по военным базам и составам кафиров в Крыму, усложняя их логистику и обеспечение южной группировки российских войск военными грузами. Это происходит на фоне недавнего заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который сказал, что Крым будет уволен военным путем.
Последние новости Украины:
Напомним, Россияне снова ударили по центру Одессы, не пожалев даже собор УПЦ МП: кадры разрушений и подробности.
Как сообщала Politeka, Угроза нового большого наступления: кафиры придумали коварный план, как отвлечь ВСУ от Бахмута.
Также Politeka писала, что сдвинулся с места проблемный вопрос: ВСУ уже скоро могут получить главное усиление от США, детали.