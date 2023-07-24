Пока российская пропаганда продолжает сыпать в уши россиян рассказы о том, что Крымский мост надежно защищен, тем временем недавно случилась уже вторая успешная атака по нему. И хотя украинское командование не берет на себя ответственность за этот удар, вариантов, кто мог это сделать немного. И этот удар на самом деле большое достижение украинских сил, так как охрана моста действительно серьезная.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, все что можно было притащить на защиту Крымского моста, оккупанты уже притащили, и все равно им это не помогло.

"Там стоит ЗРК С-400, там стоит "Панцирь", там стоят катера береговой охраны и не только. Там стоит два корабля черноморского флота, они постоянно несут боевое дежурство со всем вооружением, там находится росгвардия, там находятся подразделения российских войск, пограничники, ФСБ. Ну все, кто только может быть, и все возможное оружие оно на самом деле там находится", - говорит Мусиенко.

По его словам, там постоянно все проверяется, однако, украинское командование нашло способы добраться до Крыма и Крымского моста, в частности.

"Все же пройти такую мноэшелонную оборону, которую там построила Россия, которую построили оккупанты, это действительно большое достижение. И это достаточно важный результат. И эти действия, которые они там проводят, вот этого контрразведывательного характера так называемого, репрессивного, они на это влияния не будут иметь", - считает эксперт.

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