Вооруженные силы Украины взяли Бахмут под огневой контроль, не давая противнику продвигаться вперед и уничтожая технику и живую силу врага. Это одно из самых успешных направлений, в котором двигаются ВСУ и успешно отражаю атаки оккупантов.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, на Бахмутском направлении наблюдает постоянное продвижение украинских войск.

"Наши защитники успешно отражают все вражеские атаки. Были попытки и контратак со стороны врага в районе Григорьевки, продолжается бои западнее Клещеевки и возле Ягодного. В принципе за эти сутки изменений особых нету, мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах", - рассказал Жданов.

По словам эксперта, как пишут военные аналитики, южнее Клещеевки была неудачная атака наших сил, однако, существенно на обстановку на фронте она не повлияла.

"Южнее Клещеевки из-за неграмотной тактической планировки атака наших войск была неудачная, и мы остались на тех рубежах, на которых были прошлые сутки. Так что вот даже такие бывают эпизоды, когда противнику удается немного сбить наш наступательный темп. Но это только отдельный участок большого оперативного направления, такого как Бахмутское", - отметил Олег Жданов.

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