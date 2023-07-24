Недавний удар по Крымскому мосту хоть и не разрушил переправу полностью, но нанес довольно сильный ущерб. К тому же, у этой атаки есть и неожиданный эффект в виде нарушения военной логистики из-за потока туристов, которые бросились к мосту, чтобы сфотографироваться.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, вывод из строя даже одной ветки, он создает своеобразный эффект домино с пробками на дорогах. А это в свою очередь создает проблемы для передвижения военных грузов.

"Допустим пробка уже по другой ветке, а она ж распространяется и вдоль, но это не полная пробка. А движение самих транспортных средств россиян оно распространяется до Армянска с одной стороны, и туда на Тамань в другую сторону. То есть даже вывод из строя одной ветки имеет определенный синергетический такой эффект накопления проблем, которые движутся, и потом они связываются и с военными грузами тоже. То есть, где-то они пересекаются, там в Армянске, Чонгаре или Мелитополе", - говорит Роман Свитан.

По его словам, россияне, как только увидели, что прилетело по Крымскому мосту, то тут же бросились туда ехать, чтобы сфотографироваться и выставить в соцсетях.

"Они, как только увидели, что подорвали мост, сразу собрали чемоданы, собрались и поехали в Крым со всей России. Не из Крыма поехали убегать россияне, у них же все наоборот, они поехали в Крым, поселфиться на этом мосту. Ну то есть обратная волна перекрывает трафик, сейчас очень сложно военным грузам проходить вместе с гражданскими, они идут вперемешку, в основном через Мариуполь. Сейчас из Мариуполя идет информация постоянно, что идут потоки в одну, и в другую сторону. Потому даже такой удар, он вызвал серьезные проблемы у россиян для перевозки военных грузов", - рассказал эксперт.

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