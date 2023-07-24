Минувшей ночью в российской столице прогремела серия взрывов. Пропагандистские СМИ сообщают, что они стали результатом атаки беспилотников.

Якаобы налет БПЛА был осуществлен по нежилым зданиям на улице Лихачева.

На фото, появившихся в Сети, можно увидеть, как над зданием Минобороны поднимается дым, а в одном из строений, что расположено недалеко от Минобороны в Москве, вылетели окна.

Также стекла вылетели в витринах торговых помещений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о факте атаки и уверил, что серьезных разрушений нет.

«Бавовнятко развлекается, не вырос еще»,

«Курят в такую рань, как им не стыдно», «Бавовна… А, может, Шойгу с Герасимовым курят»,

«Это спец операция! Не переживайте! Всё идет по плану»,

«Опять чайник не выключили», - комментируют пользователи соцсетей взрывы в Москве.

По неподтвержденным данным, один из дронов, вероятно, упал напротив Военного университета имени князя Александра Невского - штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.

На это обратил внимание журналист-расследователь Христо Грозев.

Добавим, тем временем стало известно, что бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) находится в двухместной камере СИЗО "Лефортово" в Москве

Пропагандисты сообщают, что Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.

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Ранее стали известны подробности удара по Крымскому мосту.

Также сообщалось, что ВСУ перешли к плану "Б".

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина все больше врагов, которые могут его ликвидировать.