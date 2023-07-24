Минувшей ночью в российской столице прогремела серия взрывов. Пропагандистские СМИ сообщают, что они стали результатом атаки беспилотников.
Якаобы налет БПЛА был осуществлен по нежилым зданиям на улице Лихачева.
На фото, появившихся в Сети, можно увидеть, как над зданием Минобороны поднимается дым, а в одном из строений, что расположено недалеко от Минобороны в Москве, вылетели окна.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Ситуация резко ухудшилась, оккупанты смогли вытеснить ВСУ под Авдеевкой: чего теперь ждать украинцам
Много жертв и пострадавших: враг ударил кассетными боеприпасами по гуманитарному штабу, детали обстрелов
Будет, как с "Байрактарами": украинцам сообщили неутешительную правду о передаче F-16
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Также стекла вылетели в витринах торговых помещений.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о факте атаки и уверил, что серьезных разрушений нет.
«Бавовнятко развлекается, не вырос еще»,
«Курят в такую рань, как им не стыдно», «Бавовна… А, может, Шойгу с Герасимовым курят»,
«Это спец операция! Не переживайте! Всё идет по плану»,
«Опять чайник не выключили», - комментируют пользователи соцсетей взрывы в Москве.
По неподтвержденным данным, один из дронов, вероятно, упал напротив Военного университета имени князя Александра Невского - штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.
На это обратил внимание журналист-расследователь Христо Грозев.
Добавим, тем временем стало известно, что бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) находится в двухместной камере СИЗО "Лефортово" в Москве
Пропагандисты сообщают, что Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.
Последние новости Украины:
Ранее стали известны подробности удара по Крымскому мосту.
Также сообщалось, что ВСУ перешли к плану "Б".
Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина все больше врагов, которые могут его ликвидировать.