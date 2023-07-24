На проезжей части образовался провал, пишет Politeka.net.

Об этом предупреждают столичные власти.

«На просп. Науки, 55, произошел провал на проезжей части возле сетей "Киевводоканала", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что провал образовался на развороте общественного транспорта. Канализационная сеть проходит в 10 метрах от провала. Специалисты дополнительно обследуют место аварии.

"По информации "Киевводоканала", расположена рядом водопроводная сеть диаметром 400 мм, которая проходит под тротуаром, и водопроводные колодцы в технически исправном состоянии", - заверили в КГГА.

Движение транспорта не перекрывалось, так как есть возможность объехать авариный участок, продолжают курсировать троллейбусы №1 и №11.