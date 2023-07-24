На проезжей части образовался провал, пишет Politeka.net.
Об этом предупреждают столичные власти.
«На просп. Науки, 55, произошел провал на проезжей части возле сетей "Киевводоканала", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что провал образовался на развороте общественного транспорта. Канализационная сеть проходит в 10 метрах от провала. Специалисты дополнительно обследуют место аварии.
"По информации "Киевводоканала", расположена рядом водопроводная сеть диаметром 400 мм, которая проходит под тротуаром, и водопроводные колодцы в технически исправном состоянии", - заверили в КГГА.
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