Во Львовском районе в результате наезда автомобиля травмированы четверо пешеходов.

Несчастье случилось во Львовском районе Львовской области, сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию.

Как предварительно установили правоохранители, ночью 39-летняя жительница одного из сел Львовского района, двигаясь задним ходом на BMW X5, совершила наезд на четырех жителей района - женщин в возрасте 21, 27 и 48 лет и 20-летнего мужчину.

Люди получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

"Установлено, что водител автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции Львовской области.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Проводится расследование.

Также стало известно об еще одном тяжелом ДТП во Львовской области. В результате ДТП в Турке травмированы двое несовершеннолетних.

ДТП произошло 23 июля, около 01.40, на улице Сечевых Стрельцов в Турке Самборского района.

По предварительным данным, водитель мотоцикла "Форте", 17-летний житель одного из сел Самборского района, не справился с управлением и съехал в кювет.

«В результате ДТП водитель двухколесного и его пассажир, 16-летний житель района, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в полиции подробности очередного несчастья на дороге.

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