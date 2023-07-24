На проїжджій частині утворився провал, пише Politeka.net.

Про це попереджає столична влада.

«На просп. Науки, 55 стався провал на проїжджій частині біля мереж "Київводоканалу", - йдеться у повідомленні.

Також уточніюється, що провал утворився на розвороті громадського транспорту. Каналізаційна мережа проходить в 10 метрах від провалу. Фахівці додатково обстежать місце аварії.

«За інформацією "Київводоканалу", розташована поруч водопровідна мережа діаметром 400 мм, яка проходить під тротуаром, та водопровідні колодязі в технічно справному стані», - запевнили в КМДА.

Рух транспорту не перекривався, адже є можливість об’їхати аваріну ділянку, продовжують курсувати тролейбуси №1 та №11.

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