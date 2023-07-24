На проїжджій частині утворився провал, пише Politeka.net.
Про це попереджає столична влада.
«На просп. Науки, 55 стався провал на проїжджій частині біля мереж "Київводоканалу", - йдеться у повідомленні.
Також уточніюється, що провал утворився на розвороті громадського транспорту. Каналізаційна мережа проходить в 10 метрах від провалу. Фахівці додатково обстежать місце аварії.
«За інформацією "Київводоканалу", розташована поруч водопровідна мережа діаметром 400 мм, яка проходить під тротуаром, та водопровідні колодязі в технічно справному стані», - запевнили в КМДА.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Нова підла атака на Одещину, є влучання: "На жаль..."
ЗСУ довелося перейти до плану "Б": росіяни у страшний спосіб зірвали висадку українського десанту
Ситуація різко погіршилася, окупанти змогли витіснити ЗСУ під Авдіївкою: чого тепер чекати українцям
Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
Рух транспорту не перекривався, адже є можливість об’їхати аваріну ділянку, продовжують курсувати тролейбуси №1 та №11.
Останні новини України:
Ворог завдав нового підлого удару по Одещині.
Також повідомлялося про тяжкі наслідки чергової атаки на Одеську область, є постраждалі.
Крім того, Politeka.net писала про новий ганебний скандал у Києві, чиновник вирішив нажитися на дітях.