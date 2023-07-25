Военный эксперт рассказал, что нужно ВСУ, чтобы остановить массовые атаки по Одессе и другим украинским городам.

Остановить российские массированные атаки по Одессе, Николаеву и другим украинским городам можно только поражением аэродромов и логистики противника.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, уничтожение соответствующей инфраструктуры врага, военных объектов, аэродромов, логистики, и непосредственно складов, где базируется оружие и авиация, приведет к тому, что у россиян не будет возможности бомбить Украину.

"Мы должны быть осознаны того, что такие, например, самолеты как Ту-22, взлетающие и наносящие удары ракетами Х-22 противокорабельными, которые очень трудно сбивать нашим средством ППО, и вот они как раз и попадают по Одессе, в частности. Они прилетают в течение вот этих нескольких дней, когда происходит этот террор ужасный. Для того чтобы это все останавливать, нужно иметь возможность доставать такие самолеты непосредственно, когда они в полете. Мы на сегодняшний день таких возможностей не имеем", - говорит эксперт.

По словам Мусиенко, еще один путь – это уничтожать российские самолеты на аэродромах базирования. То есть доставать где-то до Моздока, а это нужно иметь соответствующее оружие с дальностью более тысячи километров

"То есть нам нужно тысячи единиц соответствующего оружия – дронов, ракет, которые будут давать нам возможность попадать и уничтожать такую враждебную инфраструктуру. Только таким образом можно в этом противодействовать", - говорит военный эксперт.

Также он отметил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, например. Они нужны как раз для того, чтобы защищать от таких типов ракет Одессу и другие украинские города. И именно такие системы ПВО просит у западных партнеров украинское руководство.

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