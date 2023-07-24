Ворог знищує на території України все, що бачить і до чого може дотягнутися зброєю.

Знов не вщухали обстріли Харківської області, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Так, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

«Внаслідок ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по с. Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала жінка 70 років», - повідомили в Харківській ОДА.

Госпіталізація жінці не знадобилася.

У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару також ФАБ-250 пошкоджено два приватні будинки.

У Куп’янську ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства.

Також повідомляється, що на Куп'янському напрямку тривають бойові дії, але ЗСУ надійно тримають позиції.

«Просування у ворога немає», - запевнили у Харківській ОДА.

Додамо, за офіційними даними Міноборони, ЗСУ за тиждень звільнили понад 16 км² території.

Наші сили оборони просунулися на 12 км² на півдні та на близько 4 км² – на Бахмутському напрямку.

За весь час контрнаступу ЗСУ відбили на південному фронті понад 192 км².

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