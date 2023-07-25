Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, чем Украина может уничтожить Крымский мост. Об этом эксперт рассказал на "Фабрике новостей".

"Я считал бы, что в данной операции мы можем тестово проводить такие операции на Крымском мосту. Но сейчас такие ресурсы не задействованы, чтобы уничтожить его полностью. Его тогда имеет смысл уничтожить, когда мы получим и ATACMS и другие ракеты, которые идут на 300 и достают Черноморский флот и мост, и все пусковые установки на территории Крыму, Донецкой, Луганской областей и даже России. Это законные объекты, если мы будем бить нашими ракетами", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что у Украины есть такие ракеты, которые на тысячу километров бьют. Идеальный момент будет, когда ВСУ зайдут в Крым, там будет паника и будут работать беспилотники, водные дроны и ракеты. Его полностью нужно будет уничтожить, а не только повредить, после чего снова Россия сможет сделать ремонт. Не стоит еще и забывать о Черноморском флоте в момент атаки на мост. Его нужно будет закидать ракетами, чтобы он уплыл или был полностью уничтожен.

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