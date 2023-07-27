По словам "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко, приготовить вкусные закатанные сливы на зиму можно и без особых усилий.

Ингредиенты на литровую банку:

600-700 г слив

500-600 мл воды

220-250 г сахара

2 зубчика чеснока

10 г корня имбиря (очищенного)

2 ст. ложки яблочного уксуса (или винного)

3 горошины душистого перца

3 горошины черного перца

1 ч. ложка соли

2 веточки мяты

Шаг 1: Тщательно помойте 600-700 г слив и удалите плодоножки, если они есть. Количество слив зависит от их размера, и наиболее подходящим сортом для консервирования является венгерка – небольшие и плотные сливы. Если вы используете другой сорт, убедитесь, что сливы не слишком мягкие. Протрите каждую сливу зубочисткой 3-4 раза, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: Выложите подготовленные сливы в кастрюлю и залейте 500-600 мл воды, чтобы они были полностью покрыты. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Включите духовой шкаф и разогрейте его до 180 градусов. Затем поместите стерилизованную банку в духовку на 20 минут. Поместите крышку банки в кастрюлю с кипящей водой.

Шаг 3: Добавьте в кастрюлю 220-250 г сахара, регулируя количество по своему вкусу и сорту слив. Помните, что сахар также является консервантом, поэтому не советуем его сильно уменьшать.

Шаг 4: Приправьте сливы 1 ч. ложкой соли, 3 горошинами душистого перца и 3 горошинами черного перца. Аккуратно перемешайте и доведите до кипения, дайте сливам прокипеть 10 минут.

Шаг 5: Очистите 2 зубчика чеснока и 10 г корня имбиря. Чеснок раздавите плоской стороной лезвия ножа, а имбирь нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте их в кастрюлю с сливами.

Шаг 6: Помойте 2 веточки мяты под проточной водой, отделите листья от стеблей и мелко измельчите ножом. Добавьте мяту в кастрюлю за 2 минуты до окончания приготовления, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 7: Снимите кастрюлю с огня и влейте 2 ст. ложки яблочного или винного уксуса. Немного перемешайте. Выложите сливы в стерилизованную банку и залейте жидкостью, в которой они готовились.

Шаг 8: "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, закройте банку стерилизованной крышкой и дайте ей остыть. Поставьте банку в темное и прохладное место. Через неделю консервированные сливы будут готовы к употреблению.

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