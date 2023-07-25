В настоящее время проводится разведка боем и тактические наступательные операции для освобождения оккупированных территорий. По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины, генерала армии Николая Маломужа, украинская армия обладает тактической инициативой на поле боя.

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Генерал подчеркнул, что в настоящее время также идет подготовка более мощных наступательных операций, которые будут проводиться в неожиданных местах, где враг не ожидает атаки. Перемещение линии с обороны на наступление протяженностью в 1200 километров – это формат стратегически-наступательной операции, которую армия рассматривает.

По словам эксперта, есть несколько причин, почему контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидали многие ранее.

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«Мы должны хорошо подготовиться, потому что враг к маю-июню уже имел достаточно сил, они могут подтянуть резервы подтянут и более мощное укрепление, понятно, что успеть сразу продвинуться нельзя. Это слойная линия обороны с минным полем. Также помощь союзников приходит постепенно из-за ряда вопросов, мы проводим Rammstein, мы проводим как раз уже подготовку разных программ, но реализация затягивается.

Фронт растянут, войскам необходимо выучить 1 250 км фронта, знать, где слабые места, маневрировать. Резервы у них еще не задействованы, когда рф применит резервы, мы поднимем наши возможности. В Бахмуте, на юге как раз, под Бердянском соответственно. После истощения противника удастся пробить оборону от Херсона до Крыма» - делится эксперт.

Он добавляет, в будущем ракетные системы смогут бить по резервам, специальными системами на расстоянии работать проще, чем на поле боя, ведь враг уничтожает наши системы разминирования.

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Как сообщала Politeka, Угроза нового большого наступления: кафиры придумали коварный план, как отвлечь ВСУ от Бахмута.

Также Politeka писала, что сдвинулся с места проблемный вопрос: ВСУ уже скоро могут получить главное усиление от США, детали.