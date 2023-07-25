Военный эксперт рассказал, чего ожидать от России, особенно в осенний период.

В осенний период россия может возобновить террористические удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом в эфире на своем ютуб-канале рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, главная цель России в этой войне – геноцид украинского народа. Поэтому от врага можно ждать чего угодно, в частности и ударов по мирным городам, экономической и энергетической инфраструктуре и жилых домах.

"Все, что можно ожидать от России, мы уже с вами наблюдаем с 2014 года, с момента аннексии Крыма, оккупации Донбасса и более 500 дней полномасштабной войны. Я вам скажу чего ждать. Ударов по гражданским объектам, там, где есть люди, по городам, по инфраструктуре, уничтожения любого имущества или связанного с экономикой, или не связанного, просто по частных домах и местах проживания людей", - говорит Мусиенко.

Эксперт также отметил удары россиян по военным объектам и местам наших военных, которые сейчас героически продолжают контрнаступательные действия.

"Возможно и обострение ракетного террора против энергетической инфраструктуры осенью, я об этом сказал раньше. И вы видите, заместитель руководителя главного управления разведки Министерства обороны господин Скибицкий в интервью одному из украинских изданий это подтвердил. Вот это то, что нужно ожидать", - говорит Александр Мусиенко.

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