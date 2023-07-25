Ботулизм возникает из-за токсина, который поражает нервы организма, затрудняет дыхание и может привести к параличу мышц и даже смерти.

Об этом предупреждают в Министерстве здравоохранения, отмечая, что жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих кишечные инфекции, пишет Politeka.net.

«Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм», - подчеркивают медики.

Чаще всего причиной ботулизма становятся продукты домашнего консервирования. А именно – мясо, рыба, реже – овощи.

«Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом», - уверяют в Минздраве.

Более того, даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности и видом, могут быть заражены.

«Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, ведь микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты. Также ботулизм может возникнуть, если съесть вяленую или копченую рыбу и любые изделия из мяса (колбаса, ветчина и т.п.)», - сообщили в Минздраве.

Причиной ботулизма чаще всего становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления.

Однако, подчеркивают в Минздраве, регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов производимых в промышленных условиях.

При пищевом ботулизме симптомы обычно начинаются через 18–36 часов после употребления зараженной пищи.

"Без лечения ботулизм со временем вызывает паралич и может привести к смерти", - предупредили в Минздраве.

Врачи призывают: "Не употребляйте консервы, мясные и рыбные продукты, в качестве которых вы сомневаетесь".

Медики также рассказали о симптомах болезни.

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