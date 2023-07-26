Эксперт рассказал о трех проблемах, которые Китай готов взять на себя в вопросе урегулирования ситуации в Украине.

Китай заинтересован в трех вопросах, касающихся урегулирования ситуации в Украине, среди которых ЗАЭС, зерновая сделка и украинские военнопленные.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Валентин Бадрак.

По словам эксперта, Китай хочет взять на себя три вопроса по Украине. Речь идет об обеспечении безопасности на Запорожской атомной электростанции, о том, чтобы забрать всех военнопленных к себе, и о зерновой сделке.

"Три больших политических вопроса, политико-безопасных вопроса. И поэтому, в целом если брать, то ситуация с перспективами для Украины на 2023-й год, она, к сожалению, не выглядит такой, что улучшилась. К сожалению, я не вижу сегодня таких возможностей. Я уже не говорю о том, что у нас же многие здесь рассказывали, что мы уже летом будем в Крыму, там в море купаться и так далее. Даже об этом уже вообще не вспоминаю. Я хочу сказать, что вероятность вынудить Украину до таких переговоров она существует, вероятность заморозки войны тоже существует", - говорит Валентин Бадрак.

По его словам, есть много предпосылок к тому, что Украину будут вынуждать к переговорам, особенно учитывая выборы в Соединенных Штатах Америки.

"Выборы будут в конце следующего года, а до следующего года решение то будут приниматься где-нибудь в конце этого. Я имею в виду, что это же процесс, а не так, что щелкнули пальцами и сели за стол переговоров. Для Зеленского вообще будет большой проблемой любой шаг сделать, потому что общество украинское настроено сегодня на полное освобождение украинских территорий, в том числе и на деоккупацию Крыма", - говорит эксперт.

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