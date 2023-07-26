Врага в Крыму не планировали атаковать до самого продвижения к его границам, все изменилось после получения боевого усиления. Об этом высказался военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

«Приходится врага давить, постоянно давить максимально, чтобы в России не складывалось впечатление, что все расслабились и мы перешли в какую-то позиционную войну. Ничего подобного и пошли эти удары – одна из следующих стадий, возможно, даже планировалась когда мы должны подходить непосредственно к Крыму. Начали сейчас, потому что есть возможности.

Мы пока накапливаем сейчас дополнительные силы и ресурсы, чтобы восстановить контрнаступление, мы постоянно держим врага в напряжении и наносим удары артиллерии, мы сильнее в контрабантерейной дальнобойной борьбе. Будет оружие, которое позволит оживить интенсивность действий. Очень много средств российских ПВО находятся в Крыму и на юге Украины».

По словам Мусиенко, еще один путь – это уничтожать российские самолеты на аэродромах базирования. То есть доставать где-то до Моздока, а это нужно иметь соответствующее оружие с дальностью более тысячи километров

То есть нам нужно тысячи единиц соответствующего оружия – дронов, ракет, которые будут давать нам возможность попадать и уничтожать такую враждебную инфраструктуру.

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