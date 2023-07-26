ДТП произошло в Новобаварском районе Харькова на проспекте Любови Малой.

Там, как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, водитель автобуса совершил наезд на людей, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.

По словам водителя, у него отказали тормоза.

В результате ДТП ушибы и ссадины получили трое пешеходов – 49-летний мужчина и двое его детей 4 и 2 лет.

"Также травмировались мужчина и женщина, которые находились в троллейбусе", - сообщили в полиции.

Добавим, в полиции также рассказали подробности дела о страшном ДТП на блокпосту в Киеве.

Напомним, 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на проспекте Берестейском на большой скорости налетел двух бойцов Национальной Гвардии, после протаранил еще два автомобиля, в одном из которых находился военный.

В результате ДТП погиб 49-летний солдат, а его товарищ попал в больницу с травмами разной степени тяжести. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

«Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и проверен на состояние алкогольного опьянения прибором «Драгер», - сообщили в полиции.

Полицейские подготовили ходатайство в суд по избранию фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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