Там, как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, водитель автобуса совершил наезд на людей, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.
По словам водителя, у него отказали тормоза.
В результате ДТП ушибы и ссадины получили трое пешеходов – 49-летний мужчина и двое его детей 4 и 2 лет.
"Также травмировались мужчина и женщина, которые находились в троллейбусе", - сообщили в полиции.
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Добавим, в полиции также рассказали подробности дела о страшном ДТП на блокпосту в Киеве.
Напомним, 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на проспекте Берестейском на большой скорости налетел двух бойцов Национальной Гвардии, после протаранил еще два автомобиля, в одном из которых находился военный.
В результате ДТП погиб 49-летний солдат, а его товарищ попал в больницу с травмами разной степени тяжести. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.
«Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и проверен на состояние алкогольного опьянения прибором «Драгер», - сообщили в полиции.
Полицейские подготовили ходатайство в суд по избранию фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Также сообщалось о беде у Днепра - автомобиль покатился на пляж.
Кроме того Politeka.net писала о новом ужасном ДТП во Львовской области - автомобиль с пассажирами залетел под грузовик.