Як повідомляє Politeka.net, автокатастрофа сталася на автодорозі «Жовква-Червоноград-Ковель» поблизу села Туринка Львівського району.
Там, відбулося зіткнення автомобіля «Volkswagen Passat», яким керував 26-річний житель одного з сіл Львівського району, та вантажівки «Урал 4320» під керуванням 38-річного мешканця району.
«Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані: водій легковика і троє його пасажирів – чоловіки віком 22, 26 і 28 років – усі мешканці Львівського району», - розповіли в поліції Львівщини.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
На фото, опублікованому з місця ДТП, можна побачити, що легковик з людьми влетів під вантажівку з колодами.
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