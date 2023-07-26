Взрывы гремели в Харьковской области, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

«Минувшей ночью враг нанес удар по Первомайскому Лозовского района с помощью ударных БПЛА. Повреждено здание склада, произошел пожар», - сообщил Синегубов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Лозовского и Изюмского районов.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Гурьев Казачок, Гранов, Бочково, Красное Первое, Двуречная, Западное и другие.

В Купянске обстрелами из РСЗО повреждены два частных жилых дома. В селе Подолы Купянского района из-за обстрелов произошел пожар в хвойном лесу.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждено частное домовладение и линия электропередач.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома.

Синегубов также сообщил, что на Купянском направлении продолжаются боевые действия.

Добавим, что он жестоких обстрелов продолжает страдать Херсонщина.

Так, за минувшие сутки противник совершил 55 обстрелов, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.

В результате новых атак два человека погибли, еще три получили ранения.

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