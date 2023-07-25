Українські захисники вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють і самі бійці, і в Генштабі ЗСУ.

Так, речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що українські захисники продовжують наступ північніше та південніше міста Бахмут.

«У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки», — зазначив Ковальов.

Також окупанти безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки, додав він.

Боєць «Бахмутський демон», який веде свій телеграм-канал, у свою чергу розповів про втрати окупантів.

За його словами, ворога дійсно було відкинуто біля Андріївки. Деяким окупантам вдалося втекти, а дехто не зможе повернутися додому навіть у чорному пакеті.

«… Декого по шматках розкидало, є тіла, які повністю чорні, як вугілля, лежать, бо горіли після роботи нашої арти. Місцями є поповнення обмінного фонду. Ніхто не зупиняється, бо тут смердить так, що гріх зупинятися», - зазначив «Бахмутський демон».

Додамо, за даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

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