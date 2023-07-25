Про це, як пише Politeka.net, повідомляють і самі бійці, і в Генштабі ЗСУ.
Так, речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що українські захисники продовжують наступ північніше та південніше міста Бахмут.
«У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки», — зазначив Ковальов.
Також окупанти безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки, додав він.
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Боєць «Бахмутський демон», який веде свій телеграм-канал, у свою чергу розповів про втрати окупантів.
За його словами, ворога дійсно було відкинуто біля Андріївки. Деяким окупантам вдалося втекти, а дехто не зможе повернутися додому навіть у чорному пакеті.
«… Декого по шматках розкидало, є тіла, які повністю чорні, як вугілля, лежать, бо горіли після роботи нашої арти. Місцями є поповнення обмінного фонду. Ніхто не зупиняється, бо тут смердить так, що гріх зупинятися», - зазначив «Бахмутський демон».
Додамо, за даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.
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Також повідомлялось, що зросла кількість жертв цинічного удару росіян по пляжу, на якому відпочивали родини з дітьми.
Крім того, Politeka.net писала про загибель хороброго українця, який рятував інших.