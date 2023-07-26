С 24 июня российские оккупанты не применяли по территории Украины крылатые ракеты авиационного базирования Х-101/555.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что это очень странно, поскольку вся остальная номенклатура ракет применяется достаточно активно, а производство Х-101/555 в рф не прекращаетя.

"Всё это заставляет задуматься над вопросом, в связи с чем настолько длительная пауза, даже провал, в использовании этих ракет? И из всех вариантов два видятся наиболее реалистичными. Это накопление боекомплекта либо на День Независимости Украины, либо накопление к отопительному сезону, для очередной волны энерго-террора", — пишет эксперт.

По его словам, в месяц рф производит 35-40 ракет Х-101/555. То есть за это время оккупанты увеличили свой БК на 40 ед., а ко Дню Независимости Украины будет накоплено не менее 80 ракет Х-101/555.

"Если же рассмотреть подготовку к ударам по энергетической инфраструктуре, в период отопительного сезона, то это потенциал не менее 160 ракет. Такой потенциал может позволить произвести до 3-х массированных ракетных удара, либо растянуть удары ограниченным боекомплектом на месяц и более, в зависимости от периодичности ударов и количества применяемого боекомплекта. Других причин для данной паузы я не вижу, только подготовка к террору", — добавил Александр Коваленко.

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