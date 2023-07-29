Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как закатать огурцы на зиму по необычному рецепту.

По словам "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко, данный рецепт приготовления маринованных огурцов с куркумой на зиму - это прекрасный способ создать вкусные и долговечные консервы.

Вам понадобятся для рецепта от "Мастер Шефа" Клопотенко:

На 6 литровых банок

3,6 кг огурцов

18 зубчиков чеснока

6 зонтиков укропа

18 горошин душистого перца

12 бутонов гвоздики

Для маринада:

2,7 л воды

6 ст. л. соли

450 г сахара

6 ч. л. куркумы

180 мл столового уксуса 9%

Шаг 1: Начните с подготовки 3,6 кг огурцов. Помойте их и залейте водой, дайте настояться минимум 2 часа, чтобы огурцы стали хрустящими, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: Пока огурцы пропитываются, займитесь стерилизацией банок и крышек для консервации. Также очистите и подготовьте 12 зубчиков чеснока и 6 зонтов укропа.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Клопотенко также добавляет, разложите зонтики укропа, 3 горошины душистого перца, 2 бутона гвоздики и 3 зубчика чеснока на дно каждой банки. Затем аккуратно уложите огурцы в банки, чтобы они поместились компактно.

Шаг 4: Приступите к приготовлению маринада. В большой кастрюле смешайте 2,7 л воды, 6 ст. л. соли, 450 г сахара и 6 ч. л. куркумы. Доведите смесь до кипения и варите 2 минуты, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем добавьте 180 мл столового уксуса с 9% содержанием. Тщательно перемешайте маринад и снимите с огня, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 5: Поливайте маринад по банкам с огурцами, равномерно распределяя его. Установите банки в стерилизатор или большую кастрюлю с водой и держите на огне в течение 15 минут. После этого тщательно закройте крышками.

Шаг 6: Оставьте банки с маринованными огурцами остывать при комнатной температуре и затем перенесите их в прохладное место для хранения. "Мастер Шеф" Клопотенко делится, теперь вы можете наслаждаться этими вкусными огурцами в течение всего зимнего сезона.

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