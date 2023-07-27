Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, какая ситуация в Черном море. Об этом специалист поделился в интервью на канале "Сейчас".

"Нужно понимать, что корабль является суверенной частью государства, под флагом которого он ходит. Таким образом можем предположить, что будет нанесен удар или поврежден корабля государства-члена НАТО, то это должно вызвать соответствующую реакцию всего альянса", - рассказал эксперт.

Но так как задействовано много игроков, то будет много очень зависеть от ситуации. Тем не менее НАТО может отреагировать даже военным путем, усиляя свою обороноспособность, а также увеличивая поддержку для Украины.

Также Россия может получить экономический негативный эффект от подобных действий. Не стоит забывать, что оккупанты все еще присутствуют на рынках некоторых стран. Но надется на ракетный ответ со стороны НАТО не приходится.

При этом ситуацию в Черном море могли бы выправить санкции. Но Россия постоянно находит новые лазейки и работает через третьи страны, чтобы получить желаемое. Не зря сейчас в санкционные списки попадает даже Кыргыстан, а Казахстан активно сокращает сотрудничество с РФ из-за этого.

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