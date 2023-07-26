Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что на самом деле происходит на Лимано-Купянской оси, или как многие просто говорят в направлении Сватово.

"Последней квинтэссенций абсурдизма стал очередной кульбит от дип-стейта, который сначала целый кусок в районе сёл Надежда-Сергеевка-Твердохлебово-Новоегоровка отнёс к оккупированным территориям, а затем резко перекрасил в серую зону", — пишет эксперт.

По его словам, россияне сейчас в вышеупомянутом треугольнике применяют те силы, которые в первой линии в наступлении не совсем уместны. Для наступления российское командование применило сразу свои основные силы, чтобы продавить оборону ВСУ, формировавшуюся месяцами, и показать результат быстрого продвижения.

Но, как уточнил Александр Коваленко, продавливание украинской обороны для оккупантов завершилось тем, что в помощь танковым полкам стали выводить мотострелков 752-го полка. То есть, для прорыва обороны СОУ россиянам не хватило основного ударного потенциала и в ход пошли оставшиеся сопутствующие.

"На протяжении последних недель, РОВ активизировав весь свой потенциал, так и не смогли осуществить продвижение по всей линии фронта, а лишь интенсифицировали атаки по узким направлениям, отдельным локациям, с весьма посредственным результатом, при задействовании главных сил", — добавил военный обозреватель.

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