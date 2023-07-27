Уничтожить Крымский мост можно, но это очень тяжело. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "Фабрике новостей" объяснил, что для этого нужно.

"Крымский полуостров в части противовоздушной обороны - самое защищенное место в российской федерации и самый мощный военный плацдарм, который, наверное, существует на эту минуту в мире.

Будет ли нарастать бавовна? Будет. Но для того, чтобы по-настоящему потопить Крымский мост, чтобы эта логистическая артерия перестала работать, нужно, чтобы под воду ушло несколько секций, несколько сотен метров, потому что в общей сложности мост имеет протяженность 18 км, это невероятно много. А желательно несколько километров", – заявил эксперт.

По его словам, первоочередная задача — уничтожить железнодорожную нить, потому что 90% всего, что движется в Крым, движется именно по железнодорожной нити. Это можно сделать с помощью надводных беспилотников, но их должно быть очень много, или с помощью дальнобойных ракет.

"Скажем, F-16 может брать на борт такую ​​уникальную ракету как AGM-158, которая наносит удары практически до 900 км, это невероятно много, но для этого нужно такое оружие в огромном количестве. Противник будет ставить радиопомехи, противник будет пытаться сбивать потенциальные объекты, которые будут лететь в сторону Крымского моста", - подчеркнул Петр Черник.

Эксперт добавил, что недавний взрыв на Крымском мосту — это все-таки, прежде всего, информационно-психологическое давление, а пока мы наращиваем силы и средства, чтобы не тратить ракеты просто так.

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