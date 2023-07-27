Силы обороны Украины ведут не контрнаступление, а полноценное наступление.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "Фабрике новостей" объяснил, как на самом деле продвигается украинское наступление.

"Контрнаступление — это когда противник атакует, а мы атакуем в ответ. То есть противник уже очень долго находился в так называемой стадии огневого равновесия, и сейчас классическая наступательная операция. Она медленная? На мой взгляд, нет. Мы очень хотим, чтобы все было за лекалами Харьковской операции, которую никто не видел, она тщательно готовилась, она на самом деле была блестящей, я бы ее назвал "штурм и натиск". Мы тогда действительно освободили много своих земель, и в психологической части мы снова хотим, чтобы произошло именно так. Не будет так", - заявил эксперт.

По его словам, противник усвоил уроки и построил полноценную трехэшонированную линию обороны.

"Мы не можем себе позволить классическую жуковщину. Как-то Эйзенхауэр после Второй мировой войны на одной из конференций спросил Жукова: "Как вы решаете проблемы противотанковых и противопехотных минных полей?". Жуков ответил: "Очень просто. Несколько пехотных дивизий, а потом танки вперед".

Мы же не сумасшедшие, наш солдат на вес золота, и сейчас выбрана абсолютно корректная и грамотная тактика: заходим на уровне огневых поражений нашего оружия из танков и боевых машин пехоты, заставляем противника двигаться, с помощью разведки вычисляем их в первую очередь артиллерийские позиции и склады с боеприпасами и уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем", - подчеркнул Петр Черник.

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