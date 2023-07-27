Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Анализируя ситуацию на Купянском направлении, Машовец подчеркнул, что она неоднозначная.

«Оказалось, что ввод противником в бой главных сил 4-й "кантемировской" танковой дивизии по направлению Райгородка – Первомайское на самом деле, не очень, скажем так, удачное решение», - отметил Машовец.

По словам эксперта, это привело к тому, что передовые подразделения 13-го танкового полка противника, которые до этого продвинулись западнее с. Надежда, были вынуждены отойти на рубеж Надежда – Сергеевка, а передовые подразделения 423-го мотострелкового полка противника сделали то же в районе с. Новоегоровка, оставив район северо-западнее села и временно прекратив атаки на с. Твердохлебово.

«Очевидно, что если бы "наступление развивалось успешно", обе тактические группы противника уже сомкнули бы свои смежные фланги где-то по линии Сергеевка - Новосергеевка. Пока противнику приходится действовать по двум разнесенным направлениям - на Первомайское и Твердохлебово.

Причем не так, чтобы очень быстро. Что, кстати, и принудило его к внезапной перегруппировке сил и средств, вот так прямо посреди своего "ошеломительного наступления"...», - поясняет Машовец происзодящее на этом участке фронта.

По мнению аналитика, в ближайшее время противник может возобновить свои атаки в сторону с.Твердохлебово и Копанки, кроме того следует ожидать атаки противника из района с. Джерельное в сторону с. Андреевка, а также по обоим флангам с.Новоселевское.

«Очевидно, продолжит свои атаки тактическая группа из подразделений 7-го мсп и 27-й омсбр противника по направлению на с.Берестово и с.Стельмаховку», - предполагает Машовец.

При этом эксперт подчеркивает, что это лишь начальный этап оперативно-тактического наступления противника на Боровую и Купянск и самое "интересное" начнется, когда враг наступать непосредственно на Купянск.

«Исходя из состава ударных оперативно-тактических группировок противника, которые он сосредоточил и развернул на Купянском направлении и по направлению на Боровую, его командование рассчитывает добиться выполнения поставленных целей применением исключительно тактических и оперативных резервов. Но дело в том, что их банально не хватает для достижения целей, которые оно ставит», - размышляет Машовец.

В связи с этим возникает вопрос – как командование рф собирается "развивать успех" или, например, штурмовать Купянск-узловой и Боровую. По словам Машовца, проблема противника в том, что если сейчас «полностью вложиться» в прорыв к Боровой, то на следующий этап, Купянск, может возникнуть «дифицит».

«Особенно в условиях, когда ВСУ "рвут" Бахмутский район обороны противника и давят в Южной операционной зоне, поэтому оттуда "в качестве усиления" на север тоже много не натаскаешь... Тем более, что это рискованно с оперативной точки зрения», - отмечает эксперт.

Таким образом все четче вырисовывается стратегическая ошибка российского командования на Купянском направлении.

«Командование рф, по-моему, очень субъективному мнению, ошиблось с выбором момента начала своего наступления на Купянском направлении», - подчеркнул Константиин Машовец.

Аналитик уверен, что очень скоро россияне почувствуют это ошибку в полной мере.

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