Щохвилини він поливає українську землю вогнем, вбиваючи і калічачи людей, намагаючись заподіяти якомога більше зла і горя, пише Politeka.net.
Крім усього іншого, росіяни хочуть ще й відрізати Україну від Чорного моря. Про це заявив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
За його словами, мета у ворога вже зрозуміла - вони хочуть знищити українську портову інфраструктуру на півдні та відрізати Україну від Чорного моря.
«Ворог не жалкує своїх ні снарядів, ні ракет для того, щоб бити. І для ворога немає нічого святого, куди йому влучати", - зазначив Братчук.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Трагічно закінчилося життя знаменитої співачки: не могла пережити втрату сина
Росіяни наступають і просуваються: що відбувається на Куп'янському напрямку
Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що відомо про трагедію: кадри з місця
В Одесі відкрили стрілянину по відпочивальникам: постраждалі отримали серйозні поранення
Братчук також повідомив, що окупанти вдарили по острову Зміїний фугасними авіабомбами.
"Розуміємо, що це демонстрація певної сили, намагання показати перед тим самітом африканським, який стартує в РФ, що начебто РФ щось контролює в Чорному морі. Думаю, що про це вони багато розкажуть, але сподіваюсь, що на лідерів Африки це не вплине і їх цікавитиме, як Україна зможе організувати "зерновий коридор", сподіваюсь, що взагалі без РФ", - зазначив речник речник голови Одеської обласної військової адміністрації.
Додамо, у свою чергу аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Чорноморський флот Росії посилює військову присутність в акваторії Чорного моря, ймовірно, маючи намір створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також для посилення контролю.
При цьому в ISW зазначають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, незважаючи на посилення заходів проти цивільних судів.
"Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються досягти України", - йдеться у повідомленні.
Останні новини України:
Україну жорстоко атакують інші "Шахеди", вже не іранські.
Також повідомлялось, що насуваються нові блекаути - до чого готуватись.
Крім того, Politeka.net писала, що росіян епічно розбили на важливих позиціях.