Щохвилини він поливає українську землю вогнем, вбиваючи і калічачи людей, намагаючись заподіяти якомога більше зла і горя, пише Politeka.net.

Крім усього іншого, росіяни хочуть ще й відрізати Україну від Чорного моря. Про це заявив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, мета у ворога вже зрозуміла - вони хочуть знищити українську портову інфраструктуру на півдні та відрізати Україну від Чорного моря.

«Ворог не жалкує своїх ні снарядів, ні ракет для того, щоб бити. І для ворога немає нічого святого, куди йому влучати", - зазначив Братчук.

Братчук також повідомив, що окупанти вдарили по острову Зміїний фугасними авіабомбами.

"Розуміємо, що це демонстрація певної сили, намагання показати перед тим самітом африканським, який стартує в РФ, що начебто РФ щось контролює в Чорному морі. Думаю, що про це вони багато розкажуть, але сподіваюсь, що на лідерів Африки це не вплине і їх цікавитиме, як Україна зможе організувати "зерновий коридор", сподіваюсь, що взагалі без РФ", - зазначив речник речник голови Одеської обласної військової адміністрації.

Додамо, у свою чергу аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Чорноморський флот Росії посилює військову присутність в акваторії Чорного моря, ймовірно, маючи намір створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також для посилення контролю.

При цьому в ISW зазначають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, незважаючи на посилення заходів проти цивільних судів.

"Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються досягти України", - йдеться у повідомленні.

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