Мы сейчас находимся в третьей стадии классической индустриальной войны — это перемалывание сил противника, но враг так же применяет к нам эту технологию. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "Прямому".

"Где-то есть определенный эмоциональный нарратив, что, мол, мы должны исключительно наступать, а противник отступать. Так не бывает. Приведу только один пример: наступательная контроперация Арденнская нацистов на изломе 1944-45 года. Они уже точно знали, что проиграют, но прорвали линию обороны противника (тогда союзников) на 100 км, и там еще все было очень неоднозначно, особенно на Бельгийском направлении", — заявил эксперт.

Поэтому, по его словам, нужно очень сосредоточенно и спокойно относиться к происходящему на наших фронтах. А наступательную операцию оккупантов на Купянск нужно обязательно рассматривать в контексте ситуации с Бахмутом, потому что для них Бахмут — это уже политический вопрос.

"Как только мы возьмем его в оперативное окружение, и та группировка будет или уничтожена, а еще лучше пленена, потому что если несколько тысяч россиян сдадутся в плен, то это действительно будет очень серьезная точка надлома, которая может привести к каскадному обвалу фронта, и они этого допустить не могут, а значит, наступают на Купянском направлении только потому, чтобы отвлечь максимально наши силы и средства из Бахмута. Так надо смотреть на эту дихотомию", - добавил Петр Черник.

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