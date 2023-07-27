Донецкая область вздрогнула от новых вражеских атак, в результате которых погиб и много раненых.

Так, с утра россияне обстреляли Авдеевку из Градов и артиллерии, пишет Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОВА .

Кроме того, утром россияне ударили двумя ракетами по Авдеевскому КХЗ.

Также сообщается, что за сутки Донетчина пострадала от 20 вражеских ударов. В результате российских атак один человек погиб, еще 9 пострадали.

Враг бил по 16 населенным пунктам: городам Железное, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Белокузьминовка, Благодатное, Васюковка, Ивановское, Клещеевка, Макаровка, Новомихайловка, Соловьево.

На поселок Нью-Йорк рашисты сбросили управляемую авиабомбу «ФАБ-250» - разрушения получили 12 частных домов.

«Из «Смерчей» и артиллерии армия России обстреляла Торецк. Два человека ранены, повреждены 8 частных домов. По городу Железное россияне били из артиллерии. Убили 1 гражданское лицо и одного человека ранили. Пострадал многоквартирный дом», - рассказали в полиции Донецкой области.

В Часовом Яре снаряды попали в многоквартирный дом.

«В результате российских есть раненые в Васюковке, Красногоровке, Новомихайловке, Соловьево», - говорится в сообщении правоохранителей.

Последние новости Украины:

Оккупанты сбросили на жилые дома авиабомбу - выяснились последствия.

Также сообщалось о новом страшном ударе по Одесчине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный обнародовал новое важное обращение.