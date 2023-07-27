Так, с утра россияне обстреляли Авдеевку из Градов и артиллерии, пишет Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОВА .
Кроме того, утром россияне ударили двумя ракетами по Авдеевскому КХЗ.
Также сообщается, что за сутки Донетчина пострадала от 20 вражеских ударов. В результате российских атак один человек погиб, еще 9 пострадали.
Враг бил по 16 населенным пунктам: городам Железное, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Белокузьминовка, Благодатное, Васюковка, Ивановское, Клещеевка, Макаровка, Новомихайловка, Соловьево.
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На поселок Нью-Йорк рашисты сбросили управляемую авиабомбу «ФАБ-250» - разрушения получили 12 частных домов.
«Из «Смерчей» и артиллерии армия России обстреляла Торецк. Два человека ранены, повреждены 8 частных домов. По городу Железное россияне били из артиллерии. Убили 1 гражданское лицо и одного человека ранили. Пострадал многоквартирный дом», - рассказали в полиции Донецкой области.
В Часовом Яре снаряды попали в многоквартирный дом.
«В результате российских есть раненые в Васюковке, Красногоровке, Новомихайловке, Соловьево», - говорится в сообщении правоохранителей.
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Также сообщалось о новом страшном ударе по Одесчине.
Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный обнародовал новое важное обращение.