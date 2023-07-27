За июль результаты уничтожения вражеской артиллерии и систем противовоздушной обороны, если не покажут новый рекорд, точно будут не скромнее, чем в июне. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "Фабрике новостей".

"Так шаг за шагом тактикой тысячи порезов и будем уничтожать врага. Нам важно нанести поражение, то есть разгромить войска противника, а территории сами вернутся", - подчеркнул эксперт.

Петр Черник также прокомментировал сообщение британской разведки о том, что оккупанты пытаются создать буферную зону в Луганской области. По его словам, речь здесь, вероятно, идет именно о серьезных минных полях.

"Еще нужно какое-то время, чтобы по-настоящему браться за их уничтожение и проработку проходов. Возможно ли это? Возможно. Машина М58 американская разграничительная, аналог УР-77, выстреливает канат на 90 метров, на каждый метр погонный 7,5 кг взрывчатки C4, которая там абсолютно все подрывает, имеет высокий коэффициент взрыва или горения, как корректнее называть", - объяснил военный эксперт.

Так, прокладывая дорогу отрезками по 90 метров, ВСУ могли бы пройти много километров, но американская М58 – это большая и удобная цель для врага, поэтому никто в здравом уме, пока российские оккупанты еще имеют рабочую артиллерию, к такой работе не приступит.

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